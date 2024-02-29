Полтавських школярів будуть навчати керуванню дронами
У полтавських школах провели спеціалізовані курси для вчителів з методів роботи з дронами. Незабаром дану дисципліну запровадять для дітей у школах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.
"Відтепер на уроках учні навчатимуться тактичній медицині, мінній безпеці, орієнтуватися на місцевості та керувати БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Так, для вчителів із "Захисту України" в Академії неперервної освіти імені Остроградського військовими було проведено відповідні курси. У їх рамках українські захисники демонстрували методи роботи з дронами.
Як зазначається, дрони для навчання ще потрібно закупити.
"Також обговорили планування і проведення 3-денних навчальних зборів, які є обов’язковими під час викладання предмета "Захист України", - повідомили наостанок в Полтавському обласному ТЦК та СП.
Дрони у війні РФ проти України
Російсько-українська війна вивела бойові безпілотники на новий рівень. Особливо FPV-дрони, які ефективно вражають особовий склад противника та техніку, вартість якої кратно перевищує вартість таких БпЛА.
Детальніше про FPV-дрони та про те, чи здатен мільйон безпілотників забезпечити перемогу, - у матеріалі РБК-Україна.
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