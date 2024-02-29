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Полтавских школьников будут обучать управлению дронами

Полтавская область, Четверг 29 февраля 2024 12:39
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Полтавских школьников будут обучать управлению дронами Фото: полтавских учеников школ будут учить управлять дронами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В полтавских школах провели специализированные курсы для учителей по методам работы с дронами. В скором времени данную дисциплину введут для детей в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

"Отныне на уроках учащиеся будут обучаться тактической медицине, минной безопасности, ориентироваться на местности и управлять БпЛА", - говорится в сообщении.

Так, для учителей по "Защите Украины" в Академии непрерывного образования имени Остроградского военными были проведены соответствующие курсы. В их рамках украинские защитники демонстрировали методы работы с дронами.

Как отмечается, дроны для обучения еще предстоит закупить.

"Также обсудили планирование и проведение 3-дневного учебного собрания, которое является обязательным при преподавании предмета "Защита Украины", - сообщили напоследок в Полтавском областном ТЦК и СП.

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