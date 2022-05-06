Полтавская область объявила наивысший уровень пожарной опасности: сколько продлится

В Полтавской области объявили наивысший уровень пожарной опасности. Он будет действовать в регионе в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"На ближайшие два дня на Полтавщине установлен самый высокий уровень пожарной опасности - 5 класс. Призываю жителей области соблюдать ограничения и не посещать леса, тем более не разводить костры вблизи лесных массивов. Нарушители будут нести административную ответственность", - предупредил он.

Напомним, сегодня, в Украине ожидается местами влажная, но теплая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +24 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.