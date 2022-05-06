RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полтавська область оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки: скільки триватиме

Фото: Полтавська область оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Він діятиме в регіоні протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"На найближчі два дні на Полтавщині встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки - 5 клас. Закликаю жителів області дотримуватися обмежень і не відвідувати ліси, тим паче не розводити багаття поблизу лісових масивів. Порушники нестимуть адміністративну відповідальність", - попередив він.

Нагадаємо, сьогодні, в Україні очікується місцями волога, але тепла погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +24 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская областьПогода в Україні