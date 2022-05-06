Полтавська область оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки: скільки триватиме

У Полтавській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Він діятиме в регіоні протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"На найближчі два дні на Полтавщині встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки - 5 клас. Закликаю жителів області дотримуватися обмежень і не відвідувати ліси, тим паче не розводити багаття поблизу лісових масивів. Порушники нестимуть адміністративну відповідальність", - попередив він.

Нагадаємо, сьогодні, в Україні очікується місцями волога, але тепла погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +24 градусів.

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