На Полтавщині ввели графіки обмеження потужностей: що відомо

Сьогодні, 2 грудня, у Полтавській області застосували графіки обмеження потужностей. До кінця доби світло вимикатимуть у повному обсязі - п’яти черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Полтаваобленерго".

2 грудня на Полтавщині з 06:00 до 22:00 застосували графіки обмеження потужностей (ГОП). Графіки ввели через ворожі обстріли критичної інфраструктури.

У "Полтаваобленерго" закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження. Зокрема, відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2024-2025 роки.

Варто зауважити, що ГОП застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в енергосистемі України. Графіки обмеження потужностей застосовуються тільки для підприємств. Для побутових споживачів графіки поки не ввели.

Однак, якщо підприємства не дотримаються заданої величини, НЕК "Укренерго" може застосувати графіки аварійних відключень або графіки погодинного відключення електроенергії. Такі обмеження вже стосуватимуться усіх споживачів.