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На Полтавщині розбився МіГ-29

14:06 27.06.2026 Сб
1 хв
Пілот катапультувався. В якому він зараз стані?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Полтавщині розбився МіГ-29 (Getty Images)

Вночі 27 червня у Полтавській області розбився український винищувач МіГ-29. Пілоту вдалося успішно катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Вночі 27 червня було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання на Полтавщині.

"Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", - повідомили у Повітрярих силах.

Причини та обставини наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 червня, у Хмельницькій області український бомбардувальник Су-24М зазнав авіакатастрофи.

Військові уточнили, що льотчик і штурман - майор Загарулько Богдан та старший лейтенант Бабенко Олександр - виконували завдання на Хмельниччині. Внаслідок авіакатастрофи вони загинули.

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Полтавська областьПовітряні сили УкраїниМиг-29Війна в Україні