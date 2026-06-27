На Полтавщині розбився МіГ-29

Вночі 27 червня було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання на Полтавщині.

"Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", - повідомили у Повітрярих силах.

Причини та обставини наразі з’ясовуються.