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В Полтавской области разбился МиГ-29

14:06 27.06.2026 Сб
1 мин
Пилот катапультировался. В каком он сейчас состоянии?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Полтавщине разбился МиГ-29 (Getty Images)

В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине.

"Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи", - сообщили в Воздушных силах.

Причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Напомним, 16 июня, в Хмельницкой области украинский бомбардировщик Су-24М потерпел авиакатастрофу.

Военные уточнили, что летчик и штурман - майор Загарулько Богдан и старший лейтенант Бабенко Александр - выполняли задания в Хмельницкой области. В результате авиакатастрофы они погибли.

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Полтавская областьВоздушные силы УкраиныМиг-29Война в Украине