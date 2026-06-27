В Полтавской области разбился МиГ-29

В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине.
"Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи", - сообщили в Воздушных силах.
Причины и обстоятельства сейчас выясняются.
Напомним, 16 июня, в Хмельницкой области украинский бомбардировщик Су-24М потерпел авиакатастрофу.
Военные уточнили, что летчик и штурман - майор Загарулько Богдан и старший лейтенант Бабенко Александр - выполняли задания в Хмельницкой области. В результате авиакатастрофы они погибли.