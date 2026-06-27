На Полтавщині розбився МіГ-29
Вночі 27 червня у Полтавській області розбився український винищувач МіГ-29. Пілоту вдалося успішно катапультуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Вночі 27 червня було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання на Полтавщині.
"Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", - повідомили у Повітрярих силах.
Причини та обставини наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, 16 червня, у Хмельницькій області український бомбардувальник Су-24М зазнав авіакатастрофи.
Військові уточнили, що льотчик і штурман - майор Загарулько Богдан та старший лейтенант Бабенко Олександр - виконували завдання на Хмельниччині. Внаслідок авіакатастрофи вони загинули.