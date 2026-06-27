ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Полтавской области разбился МиГ-29

14:06 27.06.2026 Сб
1 мин
Пилот катапультировался. В каком он сейчас состоянии?
aimg Татьяна Степанова
В Полтавской области разбился МиГ-29 Фото: на Полтавщине разбился МиГ-29 (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине.

"Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи", - сообщили в Воздушных силах.

Причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Напомним, 16 июня, в Хмельницкой области украинский бомбардировщик Су-24М потерпел авиакатастрофу.

Военные уточнили, что летчик и штурман - майор Загарулько Богдан и старший лейтенант Бабенко Александр - выполняли задания в Хмельницкой области. В результате авиакатастрофы они погибли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Полтавская область Воздушные силы Украины Миг-29 Война в Украине
Новости
СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву
СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN