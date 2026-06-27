В Полтавской области разбился МиГ-29

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В ночь на 27 июня в Полтавской области разбился украинский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось успешно катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевое задание на Полтавщине. "Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и предоставления необходимой помощи", - сообщили в Воздушных силах. Причины и обстоятельства сейчас выясняются.