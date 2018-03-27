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Интервью

Под Полтавой горит мусорная свалка

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 12:06
Фото: пожар на свалке в Полтаве (dsns.gov.ua)
Фото: пожар на свалке в Полтаве (dsns.gov.ua)

Пожар начался утром 26 марта

В Полтавской области визник пожар на территории Полтавской городской мусорной свалки, что в с. Макуховка. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Полтавской области.

Отмечается, что информация о пожаре в Службу спасения "101" поступило в понедельник, 26 марта, в 09:20.

На месте происшествия спасатели установили, что горит мусор на площади 200 кв.м.

"Пожар был локализован в 12:00 (26 марта). По состоянию на 21 час был ликвидирован пожар на площади 150 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются.

К тушению огня привлечены 13 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине за неделю, с 19 по 25 марта 2018 года, погибли 62 человека. Ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 3,2 млн гривен.

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Теги публикации: пожар, мусор, свалка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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