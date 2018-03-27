Під Полтавою горить сміттєзвалище

Пожежа розпочалась зранку 26 березня

У Полтавській області виникла пожежа на території міського Полтавського сміттєзвалища, що в с. Макухівка. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області.

Зазначається, що інформація про пожежу до Служби порятунку "101" надійшла у понеділок, 26 березня, о 09:20.

На місці події рятувальники встановили, що що горить сміття на площі 200 кв.м.

"Пожежу було локалізовано о 12:00 (26 березня). Станом на 21 годину було ліквідовано пожежу на площі 150 кв.м", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що роботи по гасінню пожежі продовжуються.

До гасіння вогню залучені 13 чоловік особового складу й три одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на пожежах в Україні за тиждень, з 19 по 25 березня 2018 року, загинули 62 особи. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 3,2 млн гривень.