У Полтаві зросла кількість жертв ворожого удару по ТЦК 3 липня

Удар по Полтаві

Цього тижня, 3 липня, росіяни вдарили по будівлях ТЦК у Полтаві. Було влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, там виникла пожежа. Також було влучання біля Полтавського обласного ТЦК та СП, внаслідок чого спалахнув приватний будинок.

Внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб. Серед травмованих - двоє військових ТЦК та СП та двоє воїнів ЗСУ.

За тиждень окупанти тричі били по ТЦК в Україні. Крім Полтави, ворог також атакував ТЦК у Кривому Розі та Кременчуці.

У Сухопутних військах зазначили, що основна мета російських ударів по ТЦК - це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні.

Більше про те, чи загрожують атаки "Шахедів" на ТЦК зривом мобілізації в Україні - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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