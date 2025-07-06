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В Полтаве возросло количество жертв вражеского удара по ТЦК 3 июля

Фото: в Полтаве возросло количество жертв удара по ТЦК (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество жертв российского удара по ТЦК в Полтаве 3 июля возросло. Погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

"К сожалению, в больнице умерла женщина, которая получила ранения в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь", - сообщил глава Полтавской ОВА.

По состоянию на 6 июля известно о трех погибших в результате удара по зданиям ТЦК в Полтаве.

 

Удар по Полтаве

На этой неделе, 3 июля, россияне ударили по зданиям ТЦК в Полтаве. Было попадание по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, там возник пожар. Также было попадание возле Полтавского областного ТЦК и СП, в результате чего вспыхнул частный дом.

В результате обстрела пострадали 10 человек. Среди травмированных - двое военных ТЦК и СП и двое воинов ВСУ.

За неделю оккупанты трижды били по ТЦК в Украине. Кроме Полтавы, враг также атаковал ТЦК в Кривом Роге и Кременчуге.

В Сухопутных войсках отметили, что основная цель российских ударов по ТЦК - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине.

Больше о том, грозят ли атаки "Шахедов" на ТЦК срывом мобилизации в Украине - узнайте в материале РБК-Украина.

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