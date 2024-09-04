У Полтаві знову зросла кількість жертв удару по навчальному центру

Станом на ранок 4 вересня відомо про 53 загиблих у Полтаві.

Крім того, 271 особа отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів

Як зазначають рятувальники, під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ять людей.

Раніше в ДСНС повідомляли, що, крім навчального центру, у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’яти приватних будинків і офісне приміщення.

Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 11:00

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.