В Полтаве снова возросло количество жертв удара по учебному центру

Число жертв российского удара по учебному центру в Полтаве возросло до 53. Под завалами еще могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По состоянию на утро 4 сентября известно о 53 погибших в Полтаве.
Кроме того, 271 человек получил ранения в результате российских обстрелов. Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов
Как отмечают спасатели, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться пять человек.
Ранее в ГСЧС сообщали, что, кроме учебного центра, в Полтаве повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.
Фото: в Полтаве выросло количество погибших (t.me/dsns_telegram)
Обновлено в 11:00
Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в Полтаве возросло до 298.
Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Оккупанты применили баллистику.
Россияне попали по учебному заведению и соседней больнице, также частично разрушено одно из зданий Института связи. В Минобороны подчеркивают, что между воздушной тревогой и ударом было мало времени. В связи с этим люди в момент эвакуации в бомбоубежище попали под обстрел.
Все детали атаки и что известно о последствиях удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.