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В Полтаве снова возросло количество жертв удара по учебному центру

Фото: в Полтаве выросло количество погибших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв российского удара по учебному центру в Полтаве возросло до 53. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По состоянию на утро 4 сентября известно о 53 погибших в Полтаве.

Кроме того, 271 человек получил ранения в результате российских обстрелов. Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов

Как отмечают спасатели, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться пять человек.

Ранее в ГСЧС сообщали, что, кроме учебного центра, в Полтаве повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

 

Фото: в Полтаве выросло количество погибших (t.me/dsns_telegram)

Обновлено в 11:00

Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в Полтаве возросло до 298.

Удар по Полтаве

Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Оккупанты применили баллистику.

Россияне попали по учебному заведению и соседней больнице, также частично разрушено одно из зданий Института связи. В Минобороны подчеркивают, что между воздушной тревогой и ударом было мало времени. В связи с этим люди в момент эвакуации в бомбоубежище попали под обстрел.

Все детали атаки и что известно о последствиях удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.

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