У Полтаві знову можуть лунати звуки стрілянини: у чому причина

Мешканці Полтави 4 жовтня знову можуть чути звуки пострілів. Це пов'язано з навчаннями, які проходять на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"4 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрілянини. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Нагадаємо, вчора у Полтаві також попереджали про можливі звуки пострілів у зв'язку із навчаннями.

Також ми писали, що 27 та 28 вересня у Полтавській області могли бути чутні вибухи. Причиною цього стали технічні роботи в кар'єрах.

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