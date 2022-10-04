У Полтаві знову можуть лунати звуки стрілянини: у чому причина
Фото: у Полтаві знову можуть лунати звуки стрілянини (Getty Images)
Мешканці Полтави 4 жовтня знову можуть чути звуки пострілів. Це пов'язано з навчаннями, які проходять на території громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"4 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрілянини. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.
Нагадаємо, вчора у Полтаві також попереджали про можливі звуки пострілів у зв'язку із навчаннями.
Також ми писали, що 27 та 28 вересня у Полтавській області могли бути чутні вибухи. Причиною цього стали технічні роботи в кар'єрах.
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