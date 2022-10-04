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В Полтаве снова могут раздаваться звуки стрельбы: в чем причина

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Полтава, Вторник 04 октября 2022 09:43
В Полтаве снова могут раздаваться звуки стрельбы: в чем причина Фото: в Полтаве снова могут раздаваться звуки стрельбы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Полтавы 4 октября снова могут слышать звуки выстрелов. Это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"4 октября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.

Напомним, вчера в Полтаве также предупреждали о возможных звуках выстрелов в связи с учениями.

Также мы писали, что 27 и 28 сентября в Полтавской области могли быть слышны взрывы. Причиной тому стали технические работы в карьерах.

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