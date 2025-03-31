У Полтаві завершується опалювальний сезон: названо дату

Коли завершується опалювальний сезон у Полтаві

Питання щодо "закінчення опалювального періоду на 2024-2025 рік" було першим у порядку денному виконавчого комітету Полтавської міської ради. Доповідачем з цього приводу виступив Тарас Панасенко.

"Рішення, яке ми виносимо, закінчити з 31 березня 2025 року опалювальний період", - наголосив посадовець.

У межах засідання присутнім пояснили, що з огляду на поточні температурні показники в межах територіальної громади, опалювальний сезон можна завершувати вже зараз.

Йдеться про те, що для відключення теплопостачання потрібні певні умови - впродовж трьох діб температура повітря має становити +8 градусів за Цельсієм та вище.

Подякувавши "Полтаватеплоенерго" та всім комунальникам за успішно пройдений сезон, у виконкомі нагадали про необхідність вже зараз готуватись до нового опалювального періоду (2025-2026 рр.).

Водночас громадянам пояснили, що відключення теплопостачання до житлових масивів "буде займати певний період часу". Тобто тепло не зникне в усіх оселях одночасно.

Рішення щодо завершення опалювального періоду 31 березня підтримали 14 представників виконкому Полтавської міської ради (із 14 присутніх).