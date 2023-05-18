В Полтаві затримали лідера "народовладдя", який закликав до захоплення держвлади
Співробітники Служби безпеки України затримали лідера фейкового "народовладдя" в Полтаві. Чоловік закликав до захоплення урядових установ України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що затриманий планував створити псевдодержавне утворення на території обласного центру. Незаконну інституцію зловмисник назвав "радою територіальної громади" й навіть замовив печатку для псевдоустанов.
"На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його "об’єднання» і створювати нові "громади" для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв "посади" у складі фейкової установи", - пише пресслужба.
В своїх записаних відеокоментарях затриманий повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію Росії називав "громадянською війною в Україні".
"Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України", - додає пресслужба.
Затриманому було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
"Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності", - відзначає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала колишнього чиновника, який шпигував за позиціями морської піхоти у Запорізькій області.
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