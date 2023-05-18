В Полтаві затримали лідера "народовладдя", який закликав до захоплення держвлади

Співробітники Служби безпеки України затримали лідера фейкового "народовладдя" в Полтаві. Чоловік закликав до захоплення урядових установ України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужб у СБУ.

Зазначається, що затриманий планував створити псевдодержавне утворення на території обласного центру. Незаконну інституцію зловмисник назвав "радою територіальної громади" й навіть замовив печатку для псевдоустанов.

"На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його "об’єднання» і створювати нові "громади" для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв "посади" у складі фейкової установи", - пише пресслужба.

В своїх записаних відеокоментарях затриманий повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію Росії називав "громадянською війною в Україні".

"Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України", - додає пресслужба.

Затриманому було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

"Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності", - відзначає СБУ.