У Полтаві відомо про десятки нових постраждалих через російський удар
У Полтаві через ракетний удар російських окупантів постраждала щонайменше 271 людина. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.
"За нашими даними, 50 людей загинуло. Щодо постраждалих - 271. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються", - зазначив Хорунжий.
Він розповів, що співробітники ДСНС врятували 25 людей. 11 з них було деблоковано з-під завалів.
За словами Хорунжого, рятувальників відводять з місця події під час повітряних тривог, оскільки російські окупанти можуть завдати повторного удару. Було вироблено відповідний алгоритм.
"Працює понад 50 одиниць техніки, зокрема важкої інженерної техніки. І десь близько 220 рятувальників", - додав пресофіцер ДСНС.
Також працюють кінологиіз собаками, які допомагають шукати постраждалих людей. При цьому кожні 15-20 хвилин оголошується хвилина тиші, щоб можна було почути людей під завалами.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 3 вересня, зранку обстріляли Полтаву. Для цього вони використали балістику.
Внаслідок атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про 206 постраждалих внаслідок атаки.
У ЗСУ почали розслідувати, чи був захист Інституту забезпечений належним чином.
Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.
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