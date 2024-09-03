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У Полтаві відомо про десятки нових постраждалих через російський удар

Полтава, Вівторок 03 вересня 2024 20:08
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У Полтаві відомо про десятки нових постраждалих через російський удар Фото: росіяни обстріляли Полтаву (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Полтаві через ракетний удар російських окупантів постраждала щонайменше 271 людина. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.

"За нашими даними, 50 людей загинуло. Щодо постраждалих - 271. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються", - зазначив Хорунжий.

Він розповів, що співробітники ДСНС врятували 25 людей. 11 з них було деблоковано з-під завалів.

За словами Хорунжого, рятувальників відводять з місця події під час повітряних тривог, оскільки російські окупанти можуть завдати повторного удару. Було вироблено відповідний алгоритм.

"Працює понад 50 одиниць техніки, зокрема важкої інженерної техніки. І десь близько 220 рятувальників", - додав пресофіцер ДСНС.

Також працюють кінологиіз собаками, які допомагають шукати постраждалих людей. При цьому кожні 15-20 хвилин оголошується хвилина тиші, щоб можна було почути людей під завалами.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 3 вересня, зранку обстріляли Полтаву. Для цього вони використали балістику.

Внаслідок атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про 206 постраждалих внаслідок атаки.

У ЗСУ почали розслідувати, чи був захист Інституту забезпечений належним чином.

Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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