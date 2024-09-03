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В Полтаве известно о десятках новых пострадавших из-за российского удара

Полтава, Вторник 03 сентября 2024 20:08
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В Полтаве известно о десятках новых пострадавших из-за российского удара Фото: россияне обстреляли Полтаву (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве из-за ракетного удара российских оккупантов пострадал по меньшей мере 271 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего в эфире телемарафона.

"По нашим данным, 50 людей погибло. Насчет пострадавших - 271. Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются", - отметил Хорунжий.

Он рассказал, что сотрудники ГСЧС спасли 25 людей. 11 из них было деблокировано из-под завалов.

По словам Хорунжего, спасателей отводят с места происшествия во время воздушных тревог, поскольку российские оккупанты могут нанести повторный удар. Был выработан соответствующий алгоритм.

"Работает более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники. И где-то около 220 спасателей", - добавил пресс-офицер ГСЧС.

Также работают кинологи с собаками, которые помогают искать пострадавших людей. При этом каждые 15-20 минут объявляется минута тишины, чтобы можно было услышать людей под завалами.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты сегодня, 3 сентября, утром обстреляли Полтаву. Для этого они использовали баллистику.

В результате атаки был частично разрушен Институт связи в городе. Последний раз было известно о 206 пострадавших в результате атаки.

В ВСУ начали расследовать, была ли защита Института обеспечена должным образом.

Все детали трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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