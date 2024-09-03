В Полтаве известно о десятках новых пострадавших из-за российского удара

В Полтаве из-за ракетного удара российских оккупантов пострадал по меньшей мере 271 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего в эфире телемарафона.

"По нашим данным, 50 людей погибло. Насчет пострадавших - 271. Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются", - отметил Хорунжий.

Он рассказал, что сотрудники ГСЧС спасли 25 людей. 11 из них было деблокировано из-под завалов.

По словам Хорунжего, спасателей отводят с места происшествия во время воздушных тревог, поскольку российские оккупанты могут нанести повторный удар. Был выработан соответствующий алгоритм.

"Работает более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники. И где-то около 220 спасателей", - добавил пресс-офицер ГСЧС.

Также работают кинологи с собаками, которые помогают искать пострадавших людей. При этом каждые 15-20 минут объявляется минута тишины, чтобы можно было услышать людей под завалами.