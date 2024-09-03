В Полтаве известно о десятках новых пострадавших из-за российского удара
В Полтаве из-за ракетного удара российских оккупантов пострадал по меньшей мере 271 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего в эфире телемарафона.
"По нашим данным, 50 людей погибло. Насчет пострадавших - 271. Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются", - отметил Хорунжий.
Он рассказал, что сотрудники ГСЧС спасли 25 людей. 11 из них было деблокировано из-под завалов.
По словам Хорунжего, спасателей отводят с места происшествия во время воздушных тревог, поскольку российские оккупанты могут нанести повторный удар. Был выработан соответствующий алгоритм.
"Работает более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники. И где-то около 220 спасателей", - добавил пресс-офицер ГСЧС.
Также работают кинологи с собаками, которые помогают искать пострадавших людей. При этом каждые 15-20 минут объявляется минута тишины, чтобы можно было услышать людей под завалами.
Что предшествовало
Напомним, российские оккупанты сегодня, 3 сентября, утром обстреляли Полтаву. Для этого они использовали баллистику.
В результате атаки был частично разрушен Институт связи в городе. Последний раз было известно о 206 пострадавших в результате атаки.
В ВСУ начали расследовать, была ли защита Института обеспечена должным образом.
Все детали трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.
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