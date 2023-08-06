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В Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку: є поранені

Фото: в Полтаві стався вибух газу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, попередньо, через витік газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Полтава.

За інформацією речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв'язку. 

"Попередня версія - вибух газу. На місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей госпіталізували до лікарні", - пише видання.

Місцеві Телеграм-канали публікують відео та фото з місця подій.

Вибух газу в багатоповерхівці Києва

Вранці, 22 червня, в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано 4 квартири та ще шість пошкоджено. 

На початку рятувальної операції було евакуйовано 18 осіб, а згодом двоє людей врятовано. Також відомо про 3 загиблих людей та п'ятеро постраждалих. Пізніше кількість постраждалих виросла до 9.

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ПолтаваВибух газу