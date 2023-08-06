В Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме: есть раненые

По информации пресс-секретаря ГУ ГСЧС Полтавской области Виталия Шкаревского, инцидент произошел в микрорайоне Институт связи.

"Предыдущая версия - взрыв газа. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Два человека госпитализированы в больницу", - пишет издание.

Местные телеграммы-каналы публикуют видео и фото с места событий.

Взрыв газа в многоэтажке Киева

Утром, 22 июня, в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. По информации ГСЧС, разрушены 4 квартиры и еще шесть повреждены.

В начале спасательной операции были эвакуированы 18 человек, а впоследствии два человека спасены. Также известно о 3 погибших и пятеро пострадавших. Позже количество пострадавших выросло до 9.

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