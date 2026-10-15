У Полтаві російський дрон влучив неподалік школи, є постраждалі
У Полтаві вранці 15 жовтня зафіксовано влучання російського дрона неподалік школи. Пошкоджені вікна, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"Влучання ворожого дрона зафіксовано неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали", - повідомив Дяківнич.
Також відомо про одну травмовану людину.
Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється.
Оновлено 12:26
Вже відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога.
Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та 4 автомобілі.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок падіння ворожого дрона вранці 15 жовтня пошкоджені житлові будинки. Також відомо про п'ятьох постраждалих.