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В Полтаве российский дрон попал недалеко от школы, есть пострадавший

11:50 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Полтаве российский дрон попал недалеко от школы, есть пострадавший Иллюстративное фото: в Полтаве российский дрон попал недалеко от школы (ГСЧС)
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В Полтаве утром 15 октября зафиксировано попадание российского дрона недалеко от школы. Повреждены окна, пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

"Попадание вражеского дрона зафиксировано неподалеку от школы. Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал были в укрытии и не пострадали", - сообщил Дяковнич.

Также известно об одном травмированном человеке.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется.

Напомним, в Печерском районе Киева в результате падения вражеского дрона утром 15 октября повреждены жилые дома . Также известно о пяти пострадавших.

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