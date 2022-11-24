У Полтаві починають вмикати світло: в ОВА розповіли подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"Починаємо заживлювати Полтаву. Насамперед критичну інфраструктуру: водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго, лікарні", - написав він.

Раніше у частині міста з'явилася вода та запустили 4 котельні, які зокрема опалюють обласні лікарні.

Лунін також повідомляв, що електроенергія в області може зʼявиться вже сьогодні.

Так, близько 9:00 він писав, що протягом кількох найближчих годин почнуть подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі - для більшості побутових споживачів. На той час світло було у 15,5 тисяч побутових абонентів і 1,5 тисяч юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.

Нагадаємо, у Міненерго повідомляли, що ситуація зі електроенергією може покращитися до вечора 23 листопада, оскільки енергетики планують підключити атомні електростанції до мережі.

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