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В Полтаве начинают включать свет: в ОВА рассказали подробности

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Полтава, Четверг 24 ноября 2022 11:18
В Полтаве начинают включать свет: в ОВА рассказали подробности Фото: в Полтаве начинают включать свет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Коммунальщики начинают заживлять Полтаву после массированного ракетного удара россиян по энергетической инфраструктуре Украины 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Начинаем заживлять Полтаву. В первую очередь, критическую инфраструктуру: водоотвод, водоснабжение, теплокоммунэнерго, больницы", - написал он.

Ранее в части города появилась вода и запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы.

Лунин также сообщал, что электроэнергия в области может появиться уже сегодня.

Так, около 9:00 он писал, что в течение нескольких ближайших часов начнут подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее - для большинства бытовых потребителей. В то время свет был у 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района.

Напомним, в Минэнерго сообщалось, что ситуация с электроэнергией может улучшиться к вечеру 23 ноября, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети.

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