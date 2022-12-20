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У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Полтава, Вівторок 20 грудня 2022 13:01
У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух Фото: у Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Полтаві вдень 20 грудня було чути вибух. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Полтава ".

За попередньою інформацією, над Полтавською областю відпрацювала система протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що зараз військова адміністрація не підтвердила цієї інформації.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Крім того, внаслідок вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.

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