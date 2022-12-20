Фото: у Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух (Getty Images)

У Полтаві вдень 20 грудня було чути вибух. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Полтава ".

За попередньою інформацією, над Полтавською областю відпрацювала система протиповітряної оборони. Варто зазначити, що зараз військова адміністрація не підтвердила цієї інформації.