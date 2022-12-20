В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв

В Полтаве днем 20 декабря был слышен взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Полтава ".

Стоит отметить, что в настоящий момент военная администрация не подтвердила эту информацию.

По предварительной информации, над Полтавской областью отработала система противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня ночью российские войска обстреляли Сумскую область. В результате атаки повреждены дом и линии электропередач.

Кроме того, вследствие вечернего обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.

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