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В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину

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Полтава, Пятница 04 августа 2023 13:48
В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину Фото: в Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину (rada-poltava.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу времен Второй мировой войны Алексею Зигину в пятницу, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Полтавского городского совета.

"Сегодня демонтируем третий памятник из ранее анонсированных. Далее я ознакомлюсь со всеми рекомендациями по демонтажу других памятников. Должны освобождать пространства от любых даже намеков на РФ", - подчеркнула секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Демонтаж советских памятников в Украине

Напомним, ранее в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и генералу Николаю Ватутину.

В центре Одессы была демонтирована мемориальная доска в честь российского полководца Александра Суворова.

А в Киеве из монумента "Родина-мать" демонтировали советский герб. Его заменят на трезубец.

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