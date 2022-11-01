UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтаві чутно вибухи: над областю зафіксували ворожі БПЛА

Фото: У Полтаві було чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Полтаві в ніч на 1 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"У Полтаві були чутні вибухи", - вказав посадовець.

Лунін закликав громадян перебувати в укриттях і зазначив, що детальнішу інформацію оприлюднить пізніше.

Оновлено (03:19)

Глава ОВА розповів, що над областю зафіксували ворожі БПЛА. За його словами, 3 дрони було збито.

Нагадаємо, у Миколаєві 1 листопада прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України