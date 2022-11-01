У Полтаві чутно вибухи: над областю зафіксували ворожі БПЛА

У Полтаві в ніч на 1 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"У Полтаві були чутні вибухи", - вказав посадовець.
Лунін закликав громадян перебувати в укриттях і зазначив, що детальнішу інформацію оприлюднить пізніше.
Глава ОВА розповів, що над областю зафіксували ворожі БПЛА. За його словами, 3 дрони було збито.
Нагадаємо, у Миколаєві 1 листопада прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
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