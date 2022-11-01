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В Полтаве слышны взрывы: над областью зафиксировали вражеские БПЛА

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Полтава, Вторник 01 ноября 2022 02:30
В Полтаве слышны взрывы: над областью зафиксировали вражеские БПЛА Фото: В Полтаве были слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Полтаве в ночь на 1 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"В Полтаве были слышны взрывы", - указал чиновник.

Лунин призвал граждан находиться в укрытиях и отметил, что более подробную информацию обнародует позже.

Обновлено (03:19)

Глава ОВА рассказал, что над областью зафиксировали вражеские БПЛА. По его словам, 3 дрона были сбиты.

Напомним, в Николаеве 1 ноября прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

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