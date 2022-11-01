В Полтаве слышны взрывы: над областью зафиксировали вражеские БПЛА
Фото: В Полтаве были слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Полтаве в ночь на 1 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"В Полтаве были слышны взрывы", - указал чиновник.
Лунин призвал граждан находиться в укрытиях и отметил, что более подробную информацию обнародует позже.
Обновлено (03:19)
Глава ОВА рассказал, что над областью зафиксировали вражеские БПЛА. По его словам, 3 дрона были сбиты.
Напомним, в Николаеве 1 ноября прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.