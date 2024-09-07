У Полтаві чули звук вибуху

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, російські окупанти завдали масштабного удару по Полтаві. Ворог влучив по будівлі навчального центру, лікарні, а також будівлі Інституту зв'язку. Унаслідок атаки загинули 55 осіб, кількість постраждалих станом на 5 вересня зросла до 328 осіб.

Детальніше про удар РФ по місту Полтава читайте в матеріалі РБК-Україна.

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