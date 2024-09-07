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У Полтаві чули звук вибуху

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 7 вересня, у Полтаві чули звук вибухів. Військові попереджали про швидкісну ціль на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Швидкісна ціль через Харківському область в напрямку Полтави", - попереджали у ПС о 22:22.

Вже о 22:27 кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті було чутно звук вибуху.

Оновлено о 23:14

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін уточнив, що Росія поцілила у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо, без жертв.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:35 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, російські окупанти завдали масштабного удару по Полтаві. Ворог влучив по будівлі навчального центру, лікарні, а також будівлі Інституту зв'язку. Унаслідок атаки загинули 55 осіб, кількість постраждалих станом на 5 вересня зросла до 328 осіб.

Детальніше про удар РФ по місту Полтава читайте в матеріалі РБК-Україна.

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