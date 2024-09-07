В Полтаве слышали звук взрыва

Напомним, что во вторник, 3 сентября, российские оккупанты нанесли масштабный удар по Полтаве. Враг попал по зданию учебного центра, больнице, а также зданию Института связи. В результате атаки погибли 55 человек, количество пострадавших по состоянию 5 сентября возросло до 328 человек.

Подробнее об ударе РФ по городу Полтава читайте в материале РБК-Украина.

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