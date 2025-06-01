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В Полтаве часть города осталась без света: в чем причина

Воскресенье 01 июня 2025 14:48
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В Полтаве часть города осталась без света: в чем причина Фото: В Полтаве часть города осталась без света (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтаве произошла авария на линии электропередач. Часть города осталась без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

В Полтаве произошло аварийное отключение линии электропередач, из-за чего без света остались 277 юридических и около 2,5 тысячи бытовых потребителей.

По информации председателя Полтавской ОГА, на месте работают аварийные бригады энергетиков, которые уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Также проводится установление причин аварии.

По состоянию на сейчас информации о сроках восстановления пока нет.

Отключение света в Украине

Напомним, что россияне атаковали Запорожье 30 мая. Без света из-за обстрела объекта инфраструктуры остались более 13 тысяч абонентов.

Впоследствии, по данным главы ОВА, энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили.

Также, 30 мая, за четверо суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 50 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

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