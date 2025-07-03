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В Полтаве слышали взрывы, город был под массированной атакой дронов

Четверг 03 июля 2025 08:54
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В Полтаве слышали взрывы, город был под массированной атакой дронов Фото: в Полтаве был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Полтаве сегодня утром, 3 июля, были слышны звуки взрыва. В Воздушных силах ВСУ предупредили об атаке дронов на областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

"В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - отметил Когут.

В Воздушных силах сообщили, что в направлении областного центра с севера и запада летят ударные беспилотники.

"Полтава - БпЛА в направлении города с севера и запада. Находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова отметила, что город находился под массированной атакой дронов.

"Наша община находилась под массированной атакой российских беспилотников.
Все профильные службы задействованы", - отметила она.

Ямщикова также добавила, что в громаде разворачиваются оперативные штабы, все необходимые службы уже работают на местах.

Атака дронов РФ в ночь на 3 июля

Войска РФ сегодня ночью, 3 июля, атаковали южные и северные регионы Украины. Так, вчера поздно вечером, 2 июля, взрывы были слышны в Киеве, в столице сообщали о работе ПВО.

Кроме того, враг ночью ударил по Одессе. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Известно о 4 пострадавших.

"Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - рассказал Труханов.

В Воздушных силах сообщили, что российские войска ночью 3 июля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с трех направлений, всего было запущено 52 дрона, 40 вражеских целей уничтожили силы ПВО.

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