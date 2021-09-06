В Полтаве девушка устроила стрельбу из арбалета в школе: есть раненые

На территории одной из школ Полтавы неизвестная устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.

"6 сентября, около 10:00, поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей, впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям, правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы содеянного.

Фото: в Полтаве женщина устроила стрельбу из арбалета в школе (pl.npu.gov.ua)