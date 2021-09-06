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У Полтаві дівчина вчинила стрільбу з арбалета в школі: є поранені

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Полтава, Понеділок 06 вересня 2021 11:58
У Полтаві дівчина вчинила стрільбу з арбалета в школі: є поранені Фото: у Полтаві жінка вчинила стрільбу з арбалета в школі (pl.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На території однієї зі шкіл Полтави невідома вчинила стрільбу з арбалета. Внаслідок інциденту поранені двоє вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"6 вересня, близько 10:00, надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на територію школи №11 зайшла невідома, яка з арбалету поранила двох вчителів, згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.

Наразі вона надає свідчення слідчим, правоохоронці з'ясовують обставини та мотиви скоєного.

Фото: у Полтаві жінка вчинила стрільбу з арбалета в школі (pl.npu.gov.ua)

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