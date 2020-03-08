В Полтаве водитель убегал от полицейских и врезался в отбойник

В Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался сбежать от полицейских, но не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в дежурную часть Полтавского отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Шевченко припаркованный автомобиль марки Volkswagen Passat, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

По указанному адресу прибыл наряд Управления патрульной полиции, который в дальнейшем освидетельствовал водителя данного автомобиля на приборе "Драгер" (1.05 промилле). После чего последний сел за руль и начал убегать. Во время преследования водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным отбойником, в результате чего произошло задымление авто.

В результате ДТП водитель (1995 года рождения) и пассажир транспортного средства (1989 года рождения) доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик, в результате чего пострадали пять человек.