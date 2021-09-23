В Полтаві таксист погрожував пасажиру пістолетом, конфлікт розслідує поліція
У Полтаві поліція розслідує обставини конфлікту між таксистом та пасажиром. Таксист погрожував чоловіку зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Інцидент стався 22 вересня близько 18-ї години. По вулиці Гулака-Артемовського виник конфлікт із таксистом. У ході конфлікту чоловік побачив у руках таксиста предмет, схожий на зброю.
Згодом поліція встановила особа таксиста. Ним виявився місцевий житель, 1992 року народження.
За даним фактом слідчий поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 129 (Погроза вбивством) та частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні у Києві правоохоронці затримали чоловіка з гранатою у кишені.