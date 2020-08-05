В Полтаве на строительстве обрушились леса, есть пострадавшие

В Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

Фото: обвал леса на строительстве в Полтаве (poltava.to)

По информации местного издания "Полтавщина", пострадавших передали медицинским работникам. Завалы от падения металлических конструкций разбирали сами строители, хоть на место прибыли подразделения спасателей.

Напомним, ранее в Луганской области произошел обвал на шахте "Новодружеская", в результате чего погиб горняк.

Также РБК-Украина писало, что в России рухнул мост в районе проведения учений; в результате инцидента пострадали около 20 человек.