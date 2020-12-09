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В Полтаве спустя почти 9 часов потушили масштабный пожар в историческом здании

Автор: Игорь Литвиненко

В Полтаве спасатели потушили масштабный пожар, который вспыхнул в историческом здании. Пожар тушили более 8,5 часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 13:06. Локализовали возгорание еще в 9:16.

Напомним, пожар в Полтаве в здании бывшего дворянского собрания вспыхнул около 4:30 утра 9 декабря. Огонь возник на летней террасе одного из кафе, которое находится в здании. В результате выгорели три ресторана, также обрушилась крыша здания. Здание дворянского собрания было построено еще в 1810 году и находится в центральной части Полтавы.

Как ранее писало РБК-Украина, на месте пожара обнаружили тело человека. Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений правил пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от 3 до 8 лет. Сейчас проводится проверка.

Также сообщалось, что в конце ноября в Харькове крупный пожар уничтожил часть рынка "Барабашово" - были уничтожены 25 торговых павильонов, всего горели 85 павильонов.

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