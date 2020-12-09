У Полтаві через майже 9 годин загасили масштабну пожежу в історичній будівлі

У Полтаві рятувальники загасили масштабну пожежу, яка спалахнула в історичній будівлі. Пожежу гасили понад 8,5 годин.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 13:06. Локалізували загоряння ще о 9:16.

Нагадаємо, пожежа в Полтаві в приміщенні колишнього дворянського зібрання спалахнув близько 4:30 ранку 9 грудня. Вогонь виник на літній терасі одного з кафе, яке знаходиться в будівлі. В результаті вигоріли три ресторани, також обвалився дах будівлі. Будівля дворянського зібрання було побудовано ще в 1810 році і знаходиться в центральній частині Полтави.

Як раніше писало РБК-Україна, на місці пожежі виявили тіло людини. Поліція порушила кримінальну справу через порушення правил пожежної безпеки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Зараз проводиться перевірка.

Також повідомлялося, що в кінці листопада в Харкові велика пожежа знищила частину ринку "Барабашово" - були знищені 25 торгових павільйонів, всього горіли 85 павільйонів.