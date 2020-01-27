В Полтаве полицейскому объявили подозрение из-за незаконного задержания подозреваемого

В понедельник, 27 января, силовики в Полтаве сообщили следователю Национальной полиции о подозрении в незаконном задержании человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, указанный следователь, без решения следственного судьи, принял решение задержать подозреваемого через четверо суток после возможного совершения преступления.

"Кроме того, оформляя протокол задержания, следователь неверно указал время фактического задержания лица - разница составила более 4 часов. Все это время фактически задержанное лицо находилась в неопределенном статусе, не имея возможности реализовывать свои права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области ГБР задержало полицейских за разбойное нападение на пенсионеров. Полицейские хотели похитить деньги.

Также РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора открыл дело из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ в аэропорту Донецка в 2015 году. Это второй зарегистрированный факт вероломства со стороны боевиком после Иловайской трагедии.