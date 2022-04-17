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В Полтаве объявили о возобновлении сообщения с Сумами

Фото: Пассажирские автобусы в Полтаве (poltava.to)
Автор: Антон Федорцив

С 18 апреля между Полтавой и Сумами снова будет курсировать регулярный автобусный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Автовокзала Полтавы в Facebook.

Перевозчики решили возобновить сообщение между Полтавой и Сумами. Утром 18 апреля с полтавского центрального автовокзала автобус уедет в соседний областной центр.

"07:50 – отправление автобусного рейса с центрального автовокзала Полтавы. Маршрут движения автобуса:

  • Полтава;
  • Котельва;
  • Ахтырка;
  • Тростянец;
  • Боромля;
  • Сумы", – говорится в сообщении.

К слову, руководитель Луганской области Гайдай назвал город Попасная "сплошной руиной".

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ПолтаваСумыВойна России против Украины