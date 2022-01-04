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В Полтаве объявили тендер на реконструкцию международного аэропорта

Автор: Наталия Гурковская

Полтавская областная государственная администрация объявила тендер на полное обновление международного аэропорта. Проект предполагает, что реконструкция должна быть завершена до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Стоимость реконструкции аэропорта, которую выполнят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", оценили в 1,54 млрд гривен.

"Заявки на участие принимают до 6 февраля, а ценовой аукцион состоится 14 марта. В требованиях указано, что работы нужно завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Чтобы простимулировать участников работать быстрее, при выборе победителя заказчик будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ", - говорится в сообщении.

В прошлом году из бюджета Полтавской области выделили 25 млн гривен на разработку проекта нового аэропорта. Согласно плану, необходимо демонтировать старую взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку и перрон, а затем построить на их месте новые.

Известно, что длина ВПП останется прежней - 2 550 метров, однако ее расширят до 45 метров, что позволит принимать без ограничений среднемагистральные самолеты. На перроне смогут одновременно разместиться 5 самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320.

Реконструкция вернет Полтавский аэропорт в сеть активно действующих украинских аэропортов. Пока он обслуживает только небольшие самолеты местной школы авиации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что по программе "Большая стройка" уже идет или начинается реконструкция аэропортов и строительство новых взлетно-посадочных полос в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, на Одесчине, в Херсоне, Виннице, Полтаве.

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Большая стройка