У Полтаві оголосили тендер на реконструкцію міжнародного аеропорту

Вартість реконструкції аеропорту, яку виконають у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", оцінили у 1,54 млрд гривень.

"Заявки на участь приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня. У вимогах зазначено, що роботи слід завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт", - йдеться у повідомленні.

Торік із бюджету Полтавської області виділили 25 млн гривень на розробку проєкту нового аеропорту. Згідно з планом, необхідно демонтувати стару злітно-посадкову смугу, рульову доріжку та перон, а потім побудувати на їхньому місці нові.

Відомо, що довжина ЗПС залишиться без змін - 2 550 метрів, проте її розширять до 45 метрів, що дозволить приймати без обмежень середньомагістральні літаки. На пероні зможуть одночасно розміститися 5 літаків типу Boeing 737 та Airbus A320.

Реконструкція поверне Полтавський аеропорт до мережі активно діючих українських аеропортів. Поки що він обслуговує лише невеликі літаки місцевої школи авіації.