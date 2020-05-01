В Полтаве обнаружили нарушения на центральном рынке: возможно закрытие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Полтавской области сегодня открыли 3 рынка

В Полтаве на центральном продовольственном рынке выявили ряд нарушений карантинных норм, что может привести к его повторному закрытию. Об этом сообщает Полтавская областная государственная администрация в Facebook.

По словам председателя ОГА Олега Синегубова, по состоянию на 1 мая в области открылись 3 рынка в Лубнах, Гребенцах и Полтаве. На центральном продовольственном рынке в Полтаве обнаружили существенные нарушения, поэтому не исключено, что он будет закрыт.

"Относительно центрального рынка в Полтаве: во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение относительно его закрытия, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области возобновили работу более 150 продовольственных рынков. Рынки будут проверять на соблюдение противоэпидемических требований, а в случае их нарушения их работа будет временно останавливаться.

Также РБК-Украина писало, что комиссия Львовского городского совета позволила возобновить работу продовольственных рынков с 1 мая. Рынки будут работать только с соблюдением карантинных требований.

Кроме того, с 1 мая была возобновлена работа рынков в Луганской области. В ОГА пояснили, что работать разрешат только рынкам со всеми разрешительными документами. При выявлении нарушений противоэпидемических норм рынки будут закрывать.