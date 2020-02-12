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У Полтаві маршрутка протаранила тролейбус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 11:57
У Полтаві маршрутка протаранила тролейбус, є постраждалі
Фото: ДТП в Полтаві (pl.npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей

У Полтаві маршрутка з пасажирами протаранила тролейбус техобслуговування, в результаті аварії постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

Повідомляється, що ДТП сталася вранці на вулиці Небесної Сотні. В результаті аварії до лікарні звернулося п'ять пасажирів мікроавтобуса.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінальної справи за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Слідство встановлює всі обставини та причини ДТП, винним загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

У Полтаві маршрутка протаранила тролейбус, є постраждалі

Фото: ДТП у Полтаві (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві поблизу станції метро "Нивки" одночасно сталися дві аварії. Обидва учасники ДТП в'їхали у відбійник (з різних сторін). Постраждали водії автомобілів Daewoo і Volvo.

До цього в Херсонській області на трасі Херсон - Снігурівка зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого загинули троє людей. Ще одна людина постраждала. За даними поліції, водій автомобіля Daewoo на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку.

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