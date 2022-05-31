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В Полтаве будут слышны взрывы и выстрелы: в чем причина

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Полтава, Вторник 31 мая 2022 10:58
В Полтаве будут слышны взрывы и выстрелы: в чем причина Фото: в Полтаве сегодня пройдут учения ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 31 мая, в Полтаве могут звучать звуки взрывов и выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня, 31 мая, - учения в Полтаве. Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, ночью 30 мая в Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области снарядами, начиненными флешетами.

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Полтава Взрыв Военные учения
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